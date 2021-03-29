محافظة: إذا لم تتبع موجة كورونا الحالية عملية تطعيم واسعة فلا مناص من موجة ثالثة

عمان-الغد- رجح عضو اللجنة الوطنية للأوبئة عزمي محافظة إصابة أكثر من نصف الأردنيين بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة.

وقال عبر برنامج “صوت المملكة”، “ربما أكثر من نصف الأردنيين أصيبوا بفيروس كورونا”.

ورأى أنه “إذا لم تتبع موجة كورونا الحالية عملية تطعيم واسعة فلا مناص من مواجهة موجة ثالثة”، وقال “لا يمكن أن نقول إنه لا توجد موجة ثالثة.

وتوقع محافظة زيادة في عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا رغم انخفاض عدد الإصابات، مشيراً إلى وجود وفيات في أعمار أقل من أوقات سابقة وأعراض أكثر شدة، لكن هناك حاجة للانتظار لنهاية الموجة لمعرفة الأرقام العلمية.

وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائيةـ إضافة الى التطعيم، والقيام بأعمال رقابة بشكل أكبر على الحالات المصابة المعزولة في المنزل.

وقال محافظة، “يبدو أنه لا يوجد التزام للمعزولين منزليا مما يؤدي إلى انتشار المرض في البيت وبين الأقارب”.