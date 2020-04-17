محافظة إربد تخلو من تسجيل إصابات جديدة بـ”كورونا”

احمد التميمي

اربد – اعلن رئيس قسم الرصد الوبائي ورقابة الامراض في مديرية صحة اربد الدكتور علي الزيتاوي عدم تسجيل اي اصابات بفيروس كورونا لغاية الان وكانت نتائج فحوصات 400 عينه سلبية.

واكد الزيتاوي ان نتائج العينات التي تم جمعها اليوم الجمعة من سائقي الشاحنات والمقدرة ب 150 عينه ستظهر نتائجها مساء اليوم وفجر غدا، مؤكدا ان فرق الاستقصاء الوبائي ستواصل عملها كالمعتاد خلال الايام المقبلة باخذ عينات عشوائية وسائقي الشاحنات القادمين من الخارج.

واكد الزيتاوي ان الوضع الوبائي في محافظة اربد مستقر وتم السيطرة على البؤر الساخنة في المحافظة والحالات التي تم اكتشافها قبل يومين هي من خارج المحافظة.

ودعا الزيتاوي المواطنين المواطنين الى ضرورة الالتزام في منازلهم خلال الفترة المقبلة للسيطرة على هذا الوباء، اضافة الى دعوته للمواطنين الذين يشعرون بتعب واعراض المرض الاتصال بفرق الاستقصاء الوبائي وعدم مخالطته للاخرين لحين التاكد من حالته.

يشار الى ان محافظة اربد لم تسجل خلال التسع ايام الماضية اي حالات بفيروس كورونا، فيما سجلت خلال اليومين الماضيين ٥ حالات لسائق شاحنة و٣ افراد من عائلته مخالطين وممرض قادم من عمان.