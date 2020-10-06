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محافظة: الحظر يؤجل انتشار الفيروس ولا يمنعه

منذ ساعتين
الوزير الأسبق وعضو لجنة الأوبئة الاسبق الدكتور عزمي محافظة

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عمان-الغد- قال العضو الأسبق في لجنة الأوبئة عزمي محافظة إنه ليس من فائدة لحظر مدته أقل من فترة الحضانة وحتى الحضر الأطول مدة فهو يؤجل الانتشار ولا يمنعه ما دام الوباء موجودا.
وأضاف محافظة أن الحل المثالي المجدي هو التزام جميع المواطنين باجراءات الوقاية المعروفة للجميع.
وأكد أن قرارات اليوم إعادة وتكرار لإجراءات جربت في السابق ولم تجد والدليل الوضع الوبائي الحالي كأننا لا نريد أن يكون للمواطن دور في حماية نفسه وأهله وإنما تقوم الحكومة باجراءات ثبت أنها غير فعالة نيابة عنه.
وتمنى محافظة أن تمنح الإجراءات الوقائية فرصة كافية وان تبذل الحكومة كل جهد ممكن لرفع نسبة التزام الأفراد والمؤسسات خاصة وأن لديها قانون الدفاع بحيث يصبح الأمر نمط حياة وليس إجراءات قسرية مؤقته لأن هذا ما يحقق لنا الحماية الآن ومستقبلا لأن هذا الوباء لن يكون الأخير في حياتنا.

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