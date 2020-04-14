محافظة الزرقاء.. تخلو من “كورونا” وغياب أندية المحترفين بكرة القدم

الزرقاء -الغد- يبتهل أبناء محافظة الزرقاء حمدا ودعاء وشكرا لله؛ على نعمة خلو المحافظة حتى لحظة أعداد هذا التقرير؛ من وباء فيروس كورونا؛ على امتداد مساحة المحافظة وكثافة الكتلة السكانية فيها.

وإذا كان خلو الزرقاء من هذا الفيروس الخطير؛ نقطة مضيئة في حسابات أبناء المحافظة؛ وفي القلب منهم شريحة الرياضيين؛ فإن “الصداع الرياضي” المزمن الذي يعاني منه الرياضيون في الزرقاء منذ زمن بعيد؛ هو غياب أندية المحافظة عن دوري كرة القدم لأندية المحترفين.

والسؤال الذي يتردد على ألسنة المهتمين بالرياضة عموما، وكرة القدم تحديدا في محافظة الزرقاء، وتشكل إجابته هاجسا لهم؛ هو لماذا لا يوجد ناد في المحافظة يمثلها بين أندية دوري المحترفين بكرة القدم؟، أسوة بالمحافظات الاخرى في المملكة، والتي معظمها أقل عددا من حيث السكان من الزرقاء.

ولم يسبق سوى لناديين تمثيل محافظة الزرقاء في دوري الكبار لكرة القدم؛ الأول هو النادي القوقازي الذي شارك في دوري الممتاز عدة مواسم، وكذلك صعد فريق نادي الرصيفة إلى مصاف أندية الدوري الممتاز في مرحلة سابقة ولعب موسما واحدا، قبل أن تغيب “شمس” أندية الزرقاء عن أجواء الكبار منذ سنوات طويلة.

وكان فريق نادي شباب مخيم حطين خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات؛ يشكل حالة كروية مميزة في محافظة الزرقاء، بعد تراجع فريق القوقازي؛ حيث استقطب حطين إلى صفوف فريقه الكروي أبرز اللاعبين في الزرقاء انذاك؛ وكان أحد أبرز فرق الدرجة الأولى التي تنافس على الصعود إلى الدوري الممتاز؛ ولكن لم يكتب له تحقيق هذا الهدف الذي سعى إليه طويلا.

ولعل المطلع على الواقع الراهن للرياضة وكرة القدم تحديدا في محافظة الزرقاء؛ يدرك أن لا أفق موضوعيا أمام فرصة تواجد نادي من محافظة الزرقاء في دوري المحترفين خلال السنوات القريبة المقبلة.

وهناك العديد من الأسباب الموضوعية؛ التي تحول دون تواجد أندية الزرقاء بين صفوف أندية المحترفين لكرة القدم؛ أبرزها “الفقر المادي” الذي تعاني منه أندية المحافظة قاطبة؛ وبالتالي عدم قدرتها على بناء فرق كروية مؤهلة للصعود والثبات بين أندية الكبار؛ ما دفع معظم أندية المحافظة إلى تسريح لاعبي فرقها؛ وتجميد نشاط كرة القدم فيها.

وفي ضوء هذا الواقع؛ تهاجر مواهب كرة القدم في الزرقاء إلى أندية العاصمة عمان؛ للظفر بفرصة اللعب في صفوفها؛ حيث الشهرة في مرحلة ما قبل الإحتراف؛ ثم مرحلة المال والشهرة في ظل الإحتراف؛ وأصبح هناك العديد من نجوم المنتخب الوطني وأندية الممتاز من أبناء محافظة الزرقاء.

ويرى المراقبون للشأن الرياضي الكروي في الزرقاء؛ أن من الأسباب المهمة لهذا الإخفاق؛ في المراحل السابقة، وجود عدد كبير من الأندية في المحافظة يزيد عن الحاجة؛ ما أفضى إلى تفرق المواهب الكروية بين تلك الأندية؛ في وقت لم تكن تستوعب حاجة الزرقاء سوى إلى ناديين فقط على مستوى ممارسة كرة القدم.

ومن العوامل الأخرى؛ أن المحافظة كانت تفتقر إلى ملاعب كروية ملائمة؛ وذلك قبل إنشاء مدينة الأمير محمد الرياضية؛ فيما غاب دعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص تمام عن أندية المحافظة في كل الأوقات؛ وكذلك تقاعس إدارات الأندية عن القيام بالاهتمام الكافي بتطوير فرقها الرياضية وخاصة كرة القدم، وذلك من خلال العمل على توفير الداعمين ماديا، والبحث عن مدربين أصحاب خبرة لتدريب الفرق، وتأمين دعم مادي للاعبين؛ بل وفي بعض الأندية عدم وجود إدارات تتمتع بالتخصص والكفاءة الإدارية، يكون هاجسها العمل الرياضي بإخلاص واحترافية وعلى أسس علمية، وتعمل على استقطاب متخصصين في مجال كرة القدم للنهوض بفرق الكرة في أندية المحافظة.

وفي المشهد الحالي؛ تقلص عدد الأندية في الزرقاء التي ما تزال لديها فرقا لكرة القدم؛ حتى بلغ حده الأدني؛ وهي فرق مصنفة ضمن الدرجات الدنيا في مسابقات الاتحاد الأردني لكرة القدم؛ فيما لجأت معظم أندية المحافظة إلى رعاية فرق في العاب اخرى بعيدا عن كرة القدم؛ ممن لا تفرض على تلك الأندية اعباء مالية كبيرة.