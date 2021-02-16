محافظة العقبة: قانون مجالس المحافظات أعاق العمل

احمد الرواشدة

العقبة -انتقد رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة قانون مجالس المحافظات الذي أعاق العمل، مؤكدا أن هناك تحايل من قبل لجان في مجلس النواب السابق أدى الى تحويل كافة المشاريع الجديدة في موازنة المجلس بالشراكة مع القطاع الخاص دون مرجعية قانونية .

وبين الزوايدة خلال مؤتمرا صحفيا في دار المحافظة تحدث فيه عن إنجازات المجلس والتحديات خلال السنوات الماضية والخطط المستقبلية ان إنجازات المجلس في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة من قبل أعضاء المجلس ضمن تخصصه، مشيرا إلى تخفيض الموازنة من 16 مليون دينار إلى 4 مليون دينار وهذه مستحقات لمقاولين.

وقال الزوايده ان إنجازات المجلس لم تكن لتتحقق لولا دعم جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرا انه تم دعم بلديات المحافظة بفتح عدد من الطرق ودعمها بالف حاوية بمبلغ زاد عن مليون دينار.

وتطرق إلى فارق الإنجاز بعد انشاء مجلس المحافظة وما قبل تشكيل المجالس ذكر منها 5 مدارس وعدد من المراكز الصحية ومشاريع لوزارة الشباب والسياحة والداخلية و الزراعه والصناعة والتجارة عبر انشاء مركز توزيع أعلاف في القويرة ووادي عربه وتكييف مدارس في وادي عربه.

وشدد على ان قانون المجالس القديم الذي سحبته الحكومة سابقا كان قانون نحر لعمل المجالس، مشيرا الى ان هناك توجه جديد في الحكومة والنواب بالتعاون مع مجالس المحافظات نحو إقرار قانون عصري جديد وهذا سيدعمنا بشكل جيد في أعمالنا.

وأضاف الزوايده بعض المشاريع الصغيرة لا يتقدم لها المقاول من القطاع الخاص لضعف قيمة العطاء، مبينا انه تم نقل الصلاحيات بعيدا عن الفكر المركزي الذي يقيد العمل .

وقال أن نسبة الإنجاز ارتفعت من 20%إلى 60% وهذا إنجاز جيد بعد إنشاء المجلس .

من جهته بين عضو المجلس محمد النجادات رئيس اللجنة المالية في المجلس ان المجالس محاربة من الحكومة ومن الشعب، موضحا أن الحكومة تتأخر في إقرار موازنات المجالس، مشيرا إلى تعقيدات في طرح العطاءات ما يقتل الانجاز، مبينا ان اجمالي موازنات المجلس لأربع سنوات بلغ 58 مليون دينار تم انفاق الى 30% منها ومع ذلك عملنا بشكل يفوق طاقتنا وانجزنا الكثير.

وأضاف النجادات لدينا 35 مشروع تم تنفيذها خلال 3سنوات، مؤكدا ان هناك وفرا ماليا في بعص المشاريع المنجزة عما هو مقرر لكن هذا الوفر لا يعود لخزينة المجلس بل بذهب للحكومة .

بدور ه قال عضو المجلس سليمان خضيرات رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس لقد تم تنفيذ في مجال الصحة

14 مشروع بكلفة 2،4 مليون دينار وأن 90% منها تم تسليمه للجهات المعنية …وزارة الصحة.

وقالت رئيس لجنة التربية في المجلس نوال الجويان لقد تم تخصيص الجزء الاكبر لقطاع التربية والتعليم منها 5 مدارس جديدة في العقبة بكلفة 4 مليون دينار وإضافة غرف صفية وصيانة عدد من مدارس العقبة في مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدة ان اشكالية التربية هو تأخير طرح العطاءات وكذلك الإجراءات البيروقراطية في الحكومة، موضحة ان العقبة الآن لا تحتاج إلى مدارس في حال أنجزت كافة المدارس المطروحة .

وقالت اروى الجارحي رئيس لجنة المجتمع المحلي ان القطاع الشبابي خصص له مبلغ 2مليون دينار حيث تم انجاز 7 مشاريع في مختلف أنحاء المحافظة إلى جانب دعم جمعيات خيرية ماليا ومشاريع إنتاجية وتم صيانة وبناء عدد من مساكن الأسر الفقيرة .

وبين عضو المجلس الدكتور عاطف المعايطه رئيس اللجنة القانونية في المجلس نضع إقتراحات قانونية مثل منح المجلس حق المحاسبة والمراقبة على ما يطرح من مشاريع واشراك لجان المجلس مع سلطة العقبة واللجان المحلية الحكومية بحيث يكون لمجلس المحافظة راي.لكن الواقع هناك فجوة في العلاقة بيننا وبين سلطة العقبة الخاصة ينبغي انهاءها من باب التشاركية الحقيقية في صناعة التنمية المستدامة .

وطالب المعايطه برفع مستوى التنسيق بين المجلس ونواب محافظة العقبة من باب التكاملية