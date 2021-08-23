محافظة: دراسة الصحة حول المناعة المجتمعية تقترب من 80% والوضع الوبائي مستقر



محمود الطراونة



عمان – قال خبير الفايروسات الدكتور عزمي محافظة ان دراسة وزارة الصحة الرسمية للاجسام المضادة لفايوس كورونا التي اجريت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كشفت عن وجود مناعة مجتمعية بين الاردنيين تتراوح بين 76 و80% مشيرا الى ان هذه النتائج ليست نهائية لبقاء مرحلة نهائية من الدراسة لتؤكد النتائج التي وصلت اليها الدراسة.

واشار المحافظة في تصريحات لـ ” الغد ” ان عمليات التطعيم يجب ان تستمر لطالما هناك شخص غير حاصل على المطعوم سواء بعد الاول من ايلول او غيره لافتا الى ان نقاشا علميا يدور الان في العالم حول مدى المناعة التي تمنحها المطاعيم وانواعها وهل ستلجأ الشركات المنتجة للمطاعيم الى تطوير لقاحاتها لتستمر الى اطول فترة ممكنة وتقدم مناعة ضد الفايروس يستمر فترة اطول.

واوضح انه لا توجد دراسة في العالم تبين هل سيكون المطعوم ناجعا لثمانية اشهر او سنة ولكن ما يمكنه ان يحتاجه العالم هو جرعة معززة لمطاعيم ضعيفة نسبيا قدمت لكبار السن او ذوي الامراض المزمنة.