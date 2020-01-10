محافظة معان تأخذ حصة الأسد من أمطار المنخفض بمعدل 135 مليون م3

عمان- الغد- استقبلت محافظة معان حصة الأسد من أمطار المنخفض الذي بدأ يؤثر على المملكة منذ يوم الأربعاء، بمعدل هطول بلغ 135 مليون م3، وفق وزير المياه والري رائد أبو السعود.

وشهدت مناطق في المحافظة تساقطاً كثيفا للثلوج والأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين الوزير أبو السعود أن معدل الهطول المطري التراكمي الساقط منذ بداية الموسم على كافة مناطق المملكة ارتفع الى ما نسبته (60 بالمئة) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ نحو (1ر8) مليار متر مكعب ما يشكل ما نسبته (50 بالمئة) من الموسم المطري السابق.

وكشف أن الأمطار الأخيرة تركزت على مناطق الجنوب والبادية وبالأخص محافظة معان (135) مليون متر مكعب والمفرق (118) مليون متر مكعب والعقبة (5ر38) مليون متر مكعب والطفيلة (6ر24) مليون متر مكعب والعاصمة عمان التي حظيت بنحو (97) مليون متر مكعب من كمية الهطول الساقط على جميع المناطق خلال 24 ساعة الماضية.