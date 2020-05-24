محافظ إربد: التعامل مع خروقات محدودة لحظر التجول الشامل

إربد- اكد رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة خلية أزمة كورونا، في محافظة إربد، المحافظ رضوان العتوم، ان الالتزام بحظر التجول الشامل في جميع مناطق المحافظة والويتها اليوم الاحد اول ايام العيد كان مثاليا وشبه تام الا من خروقات محدودة تم التعامل معها وفق الاوامر المتصلة بقانون الدفاع.

وثمن المحافظ العتوم، الذي جال اليوم على عدد من نقاط الغلق والتفتيش المشتركة بين القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والشرطة جهودهم وسهرهم وتضحياتهم لانفاذ القانون الذي يهدف لحماية المواطنين وصحتهم وسلامتهم ووقايتهم، وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد.-(بترا)