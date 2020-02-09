محافظ إربد يزور طفلا أصيب برأسه أثناء احتجاجات انتحار شاب

احمد التميمي

اربد – زار محافظة اربد رضوان العتوم صباح اليوم طفلا أصيب برأسه أثناء الاحتجاجات التي وقعت في منطقة الحي الشمالي بإربد على خلفية انتحار شاب عشريني.

ويرقد الطفل على سرير الشفاء في مستشفى الأميرة بسمة منذ أكثر من أسبوع بعد إصابته بجسم صلب أثناء الاحتجاجات وتدخل قوات الدرك لإعادة الهدوء للمنطقة.

وقال العتوم إن حالة الطفل مستقرة وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الأجهزة الأمنية للوقوف على تفاصيل الحادثة، وخصوصا أن الطفل أصيب بجسم صلب أثناء الاحتجاجات.

وكانت احتجاجات اندلعت قبل أسبوع على خلفية قيام شاب عشريني بالانتحار داخل منزله يدعي ذويه قيام كوادر بلدية اربد بمصادرة بسطته التي يعتاش عليها، فيما نفى رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني قيام البلدية بمصادرة بسطة الشاب منذ أكثر من 40 يوما.

وأغلق المحتجون عدد من الشوارع بالحجارة والإطارات المشتعلة للمطالبة بتغيير عدد من كوادر البلدية المشرفين على الأسواق وتشكيل لجنة محايدة للوقوف على تفاصيل الحادثة وإحالتهم إلى القضاء، فيما تدخلت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

[email protected]ghad.jo