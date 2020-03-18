محافظ إربد يشدد على ضرورة التزام التجار بعدم رفع الأسعار

احمد التميمي

اربد – شدد محافظ اربد رضوان العتوم على ضرورة التزام التجار بعدم رفع اسعار المواد التموينية والخضار والفواكة وانه سيصار الى اتخاذ عقوبات بحق المخالفين .

واشار العتوم خلال بجولة ميدانية على المولات والمحال التجارية لتفقد توفر المواد الأساسية ومتابعة الاسعار والأحتكارات يرافقه مدير شرطة اربد العقيد عاهد الشرايدة ان جميع المواد الاساسية متوفرة ولا داعي للتهافت على الشراء.

واشار الى ان جميع المحروقات في محطات المحروقات متوفرة بشكل كبير.

وتاتي جولة المحافظ بعد شكاوي عديدة من المواطنين بقيام المحال برفع الاسعار دون اي مبرر .