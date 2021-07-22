محافظ إربد : 27 ألف مخالفة لأفراد و1301 لمنشات خالفوا أوامر الدفاع

أحمد التميمي

اربد – بلغت عدد المخالفات التي تم تحريرها للافراد والمتعلقة بمخالفة اوامر الدفاع من جميع الجهات الرقابية منذ بدء جائحة كورونا ولغاية اليوم الخميس 27 الف و152 مخالفة، بحسب محافظ مدينة إربد رضوان العتوم.

واشار الى ان عدد مخالفات المنشات بلغت 1 الف و309 مخالفة لمنشات واغلاق 62 منشاة لعدم التزامهم بأوامر الدفاع والتباعد الجسدي

وفي التفاصيل قال العتوم، إن اللجان العاملة في المحافظة لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع قامت بمخالفة 11 فرد و3 منشآت واغلاق منشاة لعدم التزامهم بأوامر الدفاع والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات ثالث ايام العيد.

واكد العتوم أن المخالفات جرى تحريرها الخميس، مشيرا إلى أن الجولات تهدف إلى التأكد من مدى التزام المنشآت ومرتاديها بالتعليمات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار وباء كورونا.

ولفت الى عدد المخالفات منذ بداية الشهر الحالي 1/ 7 ولغاية اليوم الخميس في محافظة اربد بلغت 168 فرد و58 منشاة و4 اغلاق لمنشات.

واشار الى ان عدد المخالفات التراكمية في محافظة اربد منذ بدء الجائحة ولغاية اليوم بلغت 1087 افراد و341 منشاة و31 اغلاق.

اما مخالفة الجهات الرقابية الاخرى في محافظة اربد والمتمثله بالامن العام والصناعة والتجارة وديوان المحاسبة والضمان الاجتماعي والشرطة الملكية لحماية البيئة والعمل ومحافظة اربد ووحداتها الادارية 26 الف و65 مخالفة افراد و968 منشاة، فيما تم اغلاق 31 منشاة.

وأكد المحافظ على استمرار عمل الجهات الرقابية كافة ضمن خطة معدة مسبقا في أيام عطلة عيد الأضحى، داعيا إلى الالتزام بالبروتوكولات الصحية وأوامر الدفاع بما فيه من تحقيق المصلحة العامة.