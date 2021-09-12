محافظ البلقاء: مستشفى السلط بحاجة لكوادر طبية وتمريضية

عمّان – قال محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، إن مستشفى السلط الجديد بحاجة الى كوادر طبية وتمريضية ولخدمات مساندة، ليتمكن من تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

واشار خلال قيامه بجولة تفقدية للمستشفى اليوم الاحد، بحسب (بترا) الى انه سيبحث هذا الموضوع اليوم، مع وزير الصحة والامين العام لوزارة الصحة، وانه سيعمل على متابعة احتياجات المستشفى للعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة.

واستمع ابو قاعود، لشرح مفصل من مدير المستشفى الدكتور علي العبداللات عن واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وابرز الاحتياجات، مؤكدا ان تقديم خدمات صحية بجودة عالية هو اساس العمل ويجب الحفاظ عليه.