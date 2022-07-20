محافظ البلقاء يجتمع مع أهالي إسكان المغاريب لمناقشة قضية الصرف الصحي

البلقاء- الغد- اجتمع محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أمس الثلاثاء، مع مجموعة من أهالي إسكان المغاريب، بحضور رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، ورئيس مجلس اللامركزية في المحافظة، إبراهيم العواملة، والناشطين الاجتماعيين الدكتور حازم النسور ووائل عربيات، لمناقشة سبل إيجاد حل جذري لمشكلة الصرف الصحي فى الإسكان والتي تتفاقم مع مرور الوقت.

وأكد أبو قاعود أنه سيتم لاحقا عقد اجتماع يضم نواب مدينة السلط لبحث الملف ومدى إمكانية توفير التمويل اللازم للمشروع بدءا من تنفيذ دراسة لمشروع الصرف الصحي في المنطقة.

وقدم الأهالي شكرهم لأبو قاعود على حسن الاستقبال، ومدى الاهتمام الذي أبداه لحل قضيتهم التي أكدوا أنها باتت هما يوميا يؤرقهم.

من جهته، قام مجلس محافظة البلقاء بالاجتماع مع المهندسة المسؤولة في سلطة مياه البلقاء لبحث الحلول المناسبة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي العالقة منذ سنوات طويلة.

ووعد رئيس وأعضاء المجلس بدراسة تخصيص مبلغ مالي كبير من مخصصات مجلس المحافظة سعيا لحل المشكلة، ومتابعة الملف مع جميع الأطراف المعنية.

وأكد الناشطان النسور وعربيات، ضرورة المتابعة المكثفة لهذا الملف، وصولا إلى إنهائه بشكل جذري ينهي المعاناة الطويلة للسكان، مشيرين إلى أن من حق السكان العيش في بيئة آمنة ونظيفة من الناحيتين الصحية والبيئية.