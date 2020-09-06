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محافظ البلقاء يدعو إلى التعامل بجدية مع فيروس كورونا

منذ 22 دقيقة
عاملة صحية في فريق للاستقصاء الوبائي عن المصابين بـ"كورونا" في العراق - (العراق)

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البلقاء -دعا محافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا المواطنين إلى التعامل بجدية مع فيروس كورونا والابتعاد عن الشائعات التي تقلل من وجوده وانتشاره.
وقال الحجايا خلال مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا): إنه لوحظ من خلال التقرير اليومي للحكومة عن حالات كورونا تزايد عددها في محافظة البلقاء خصوصا بمنطقة الكرامة في لواء الشونة الجنوبية ومخيم البقعة بلواء عين الباشا، مشيرا الى انها تعتبر من المناطق ذات الكثافة السكانية وهذا يضع مزيدا من الضغوطات والجهد على فرق الاستقصاء الوبائي خوفا من سرعة انتشاره.
واضاف إن طبيعة منطقة الكرامة ذات الحرارة المرتفعة وتجمع افراد الاسرة عند وسائل التبريد يتطلب منهم الالتزام الكامل بالتعليمات واستخدام وسائل السلامة من تعقيم ولبس الكمامات اثناء قيامهم بنشاطاتهم واعمالهم الخارجية والابتعاد عن التجمعات لكي لا يكونوا مصدر نقل للإصابة. وبين المحافظ ان عمل الاغلبية في الزراعة وانتاج الخضروات وتوريدها للأسواق يتطلب منهم زيادة التركيز على سلامتهم كون هذه المواد تدخل لكثير من بيوت الاردنيين وبالتالي ستصبح عرضة لنقل الفيروس.(بترا-وجدي النعيمات)

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