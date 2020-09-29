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محافظ البلقاء يدعو سكان البقعة للتزود باحتياجاتهم اللازمة غدا قبل العزل

منذ ساعتين
رفع العزل عن قرية فاع غدا - تعبيرية

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عمان-الغد- قال محافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا ان يوم غد الاربعاء، سيكون موعدا لجميع سكان مخيم البقعة للتزود باحتياجاتهم اللازمة من المواد الغذائية والادوية قبل عملية الحجر حيث سيتم اغلاق المخيم بشكل كامل .
واضاف انه لن يسمح للمواطنيين في المخيم بالخروج حيث سيتم وضع برنامج للتعامل مع اي طارئ .
وكانت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات قررت اليوم الثلاثاء عزل مخيّم البقعة في محافظة البلقاء.

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