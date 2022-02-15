محافظ البلقاء يدعو للاستماع لمطالب المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب

أكد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود ضرورة ايلاء احتياجات المواطنين مزيدا من الاهتمام والمتابعة ضمن الامكانات المتاحة.

وقال خلال لقائه أمس هيئات المجتمع المدني في لواء قصبة السلط واعضاء المجلس التنفيذي، انه لن يتم اهمال أي ملاحظة تصب بالمصلحة العامة وسيتم متابعتها مع الجهات المعنية، داعيا للاستماع لمطالب المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب بالميدان وخدمتهم ضمن الامكانات المتاحة وحسب الاولويات .

وتركزت مطالب المواطنين حول وجود خطورة لبعض الطرق التي تشهد انحدارات شديدة كطريق العارضة واستحداث طرق جديدة والاهتمام بالطرق الزراعية واعادة تاهيل بعض الطرق إضافة الى تقديم الخدمات بعدالة وحسب الاولويات.

كما طالب المواطنين بحل مشكلة الازدحامات المرورية وسط المدينة واستحداث مشروعات تنموية واستثمارية لحل مشكلة البطالة نتيجه زيادة اعداد المتعطلين عن العمل.

وفيما يتعلق بالشوارع الرئيسية والنافذة ، طالب المواطنون بضرورة صيانة واعادة تعبيد الطرق المتهالكة، والعمل ضمن الاولويات المتاحة، وانارة الطريق المؤدي من البقعة ولغاية سجن الرميمين، وضبط الاعتداء الجائر على الأشجار الحرجية بمنطقة الرميمين ومتابعة وتكثيف الرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، واستحداث شبكة لحل مشكلة الحفر الامتصاصية وتبعاتها البيئية.

وطالبوا بايلاء المناطق السياحية كمنطقة زي والرميمين المزيد من الاهتمام والعناية لجلب الاستثمارات وتنشيط السياحة وخلق فرص عمل، واستحداث مدارس جديدة لبعض المناطق واضافة غرف صفية لمدارس أخرى، واستكمال اسوار المقابر واستحداث مقابر جديدة وضبط الاعتداء عليها .

–(بترا)