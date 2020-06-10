محافظ الزرقاء: تشديد الرقابة على المنشآت التجارية

الزرقاء- أكد محافظ الزرقاء حجازي عساف ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والرجوع إلى الكاميرات الخاصة بها للتأكد من التزامها بالتعليمات الصحية.

وقال عساف خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء، بمبنى محافظة الزرقاء، ان الأيام المقبلة ستشهد تكثيفاً لحملات الرقابة والتفتيش من قبل لجنة السلامة العامة في المحافظة وفرق التفتيش التابعة لمديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء ومديرية الصحة للتأكد من مدى التزام المحال التجارية بالتعليمات الصادرة عن الحكومة بإطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من حيث الحفاظ على مسافة الأمان والتباعد بين المواطنين أثناء عملية التسوق، إضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والقفازات وعدم التهاون إزاء أي مخالفات.

ولفت إلى ان المحافظة ستعتمد أيضاً على الجولات التي يقوم بها أفراد الشرطة المجتمعية على المنشآت التجارية، حيث سيقومون بتوثيق عمليات المخالفة فيها، ان وجدت، من أجل متابعتها من قبل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أصحاب تلك المنشآت .

وشدد عساف على ضرورة تعقيم المحال التجارية، وبشكل يومي، ووضع المعقمات على مداخل ومخارج المحلات، وعدم السماح للمواطنين بدخول المحلات إلا بعد استخدامهم وسائل الوقاية الشخصية، لافتاً إلى ان هذه المسؤولية تقع على عاتق أصحاب المحال التجارية، حيث ستقع المخالفة والعقوبة عليهم .

وأشاد عساف بحضور رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ومجموعة من التجار الذين يمثلون مختلف القطاعات التجارية، بالجهود التي بذلت من قبل الحكومة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والإجراءات التي اتخذت خلال فترة جائحة كورونا والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك، موضحا ان فتح المنشآت التجارية جاء اثر رصد تقيدها والتزامها مع المواطنين بالتعليمات الصحية الصادرة عن الحكومة بهذا الخصوص، إلا أنه لوحظ ان هناك تراجعاً بمستوى الالتزام، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أصحاب المنشآت التجارية غير الملتزمين بالتعليمات الصحية .

وقال عساف ” ان التزام المواطنين والتقيد بالتعليمات الصحية، سيقودنا إلى نتائج ايجابية تنعكس على المواطن والمجتمع والدولة، حيث ان العمل والمسؤولية مشتركة، سواء من قبل المواطنين أو من قبل أصحاب المنشآت والمؤسسات التجارية وغيرها”.

من جهته، قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الزرقاء الدكتور محمد الطحان ان المواطن أصبح على دراية ووعي كامل بمخاطر فيروس كورونا، وتعززت ثقته بإجراءات الحكومة لمنع انتشار العدوى، الأمر الذي يحدونا جميعاً للمحافظة على هذه الصورة المشرقة وبقاء الأردن أنموذجاً في التعامل مع هذه الجائحة.

وأضاف ان مديرية الصحة، بكوادرها كافة، تبذل جهوداً كبيرة لإجراء الفحوصات العشوائية للكشف عن كورونا من خلال عشرة فرق تقص وبائي، إذ تجري فحوصات عشوائية بشكل يومي للمواطنين من مناطق متنوعة في المحافظة، مشيراً إلى استعداد المديرية للتنسيق مع غرفة تجارة الزرقاء من أجل إجراء فحوصات لبعض التجار.

بدوره، لفت مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين عماد البزور الى ان المديرية قامت منذ بداية ازمة كورونا، بتشكيل لجان للرقابة على الأسواق، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام من قبل بعض أصحاب المنشآت التجارية والمتسوقين بالتعليمات الصحية الاحترازية، مؤكداً ان لدى المديرية تعليمات بتشديد العقوبات بحق المخالفين، حيث لن تقتصر العقوبة على المخالفة، بل سيكون هناك إغلاق للمنشأة وذلك بالتنسيق مع محافظ الزرقاء.-(بترا)