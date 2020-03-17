السلايدر الرئيسيالطفيلةكورونا الرئيسيةمحافظات

محافظ الطفيلة ينفى وجود إصابات بفيروس كورونا

منذ ساعتين
كوادر تمريضية وطبية في مستشفى الأمير حمزة يلبسون ثيابا مخصصة للوقاية من فيروس كورونا -(الغد)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

فيصل القطامين

الطفيلة- نفى محافظ الطفيلة محمد الرفايعة، الثلاثاء، وجود إصابات بفيروس كورونا في الطفيلة، مؤكداً أن الحالة المشتبه بإصابتها والتي أدخلت غرفة الحجر في مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري تعود لعامل وافد يعمل في مجال البناء.

وقال الرفايعة، إن الإجراء الذي قامت به الكوادر الصحية في الطفيلة هو احترازي للتأكد من حالة العامل الوافد من جمهورية مصر العربية للتأكد من وضعه الصحي كونه دخل المملكة الخميس الماضي، مؤكدا أن الفحوصات الأولية أكدت عدم إصابته بالفيروس ومن الممكن مغادرته غرفة الحجز في الأيام القليلة القادمة.

مقالات ذات صلة

حملة تعقيم موسعة لمرافق عامة في الرويشد (صور)

منذ 46 ثانية
الرزاز

الرزاز: سيتم تطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود

منذ 13 دقيقة

مدير الجمارك يوعز باستمرار دوام الموظفين لضمان حركة انسياب البضائع

منذ 17 دقيقة

مجلس محافظة الزرقاء يخصص مليون دينار لمكافحة كورونا

منذ 42 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock