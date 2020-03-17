محافظ الطفيلة ينفى وجود إصابات بفيروس كورونا

فيصل القطامين

الطفيلة- نفى محافظ الطفيلة محمد الرفايعة، الثلاثاء، وجود إصابات بفيروس كورونا في الطفيلة، مؤكداً أن الحالة المشتبه بإصابتها والتي أدخلت غرفة الحجر في مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري تعود لعامل وافد يعمل في مجال البناء.

وقال الرفايعة، إن الإجراء الذي قامت به الكوادر الصحية في الطفيلة هو احترازي للتأكد من حالة العامل الوافد من جمهورية مصر العربية للتأكد من وضعه الصحي كونه دخل المملكة الخميس الماضي، مؤكدا أن الفحوصات الأولية أكدت عدم إصابته بالفيروس ومن الممكن مغادرته غرفة الحجز في الأيام القليلة القادمة.