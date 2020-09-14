محافظ العاصمة بالإنابة: فك الحجر عن 8 بنايات في عمان

عمان- الغد- قال محافظ العاصمة بالإنابة، اسماعيل الصرايرة، إنه جرى اليوم الإثنين ، فك الحجر عن 8 بنايات بعد الإنتهاء من إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الصرايرة ان البنايات تقع في مناطق خلدا وجبل النصر والمقابلين وطلوع المصدار وشفا بدران والجبيهة وماركا الجنوبية وضاحية الرشيد.

وأكد الصرايرة ان فك الحجر جاء بعد ظهور نتائج فحص العينات وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.