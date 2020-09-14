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محافظ العاصمة بالإنابة لـ”الغد”: 124 بناية معزولة وهي تستنزف الجهات الأمنية

منذ ساعة واحدة

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حمزة دعنا
عمان- كشف محافظ العاصمة بالإنابة، إسماعيل الصرايراة، أن عدد البنايات المحجورة في الوقت الحالي بلغت 124 بناية موزعة على كافة مناطق العاصمة عمان.
وبين الصرايرة، لـ”الغد”، أن عزل البنايات تستنزف جهود الجهات الأمنية، نظرا لوجود نقطة أمنية عند كل بناية لمراقبتها.
ويشار إلى أن عدد البنايات المعزولة في العاصمة عمان ارتفع خلال الآونة الاخيرة مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم.
وكانت الحكومة قد قررت عزل مناطق معينة لاعتبارها بؤراً ساخنة بما في ذلك عزل البنايات وحظر التجول فيها لمنع انتشار الفيروس.

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