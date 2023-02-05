محافظ العاصمة: خطة متكاملة لمتابعة تحقيق “تغسيل الموتى”

حمزة دعنا- قال محافظ العاصمة، ياسر العدوان، إنه بصدد متابعة تحقيق “الغد” الذي نشر اليوم الأحد بعنوان: “من داخل ثلاجات مستشفيات.. موتى يستنجدون: أغيثونا”.

وبين العدوان، اليوم الأحد، لـ”الغد”، أن الجهات المعنية بصدد إجراء جولات تفتيشية لمراقبة قطاع تغسيل وتكفين ونقل الموتى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تجاوز القانون.

وأكد العدوان أن الجهات المعنية باشرت بإعداد خطة متكاملة لمتابعة كل جزئية في التحقيق وأهمها، “التهديد” و”العمل من غير الحصول على تراخيص” و”التلاعب والغش في تغسيل وتكفين الموتى”.

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