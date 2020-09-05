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محافظ العاصمة: عزل البنايات والمناطق يتم بتنسيب من وزير الصحة

منذ 10 دقائق
عزل بناية - الغد

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موفق كمال

عمان- كشف محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب في تصريحات لـ الغد، ان عدد البنايات التي يفرض عليها العزل كأجراء احترازي للحد من وباء كورونا في مختلف مناطق العاصمة يبلغ في الوقت الحالي 160 بناية.

ولفت الى ان هذه الارقام متغيرة وفق تنسيبات وزير الصحة الدكتور سعد جابر بشأن الحالة الوبائية وعدد الاصابات، موضحا انه يوميا هناك فك عزل لبعض البنايات وفرض عزل على بنايات أخرى.

وقال إن “قرار فرض العزل يأتي من وزير الصحة جابر، ونحن نقوم بتنفيذه، بعد ان نفرض القوة الامنية اللازمة لمنع الخروج او الدخول الى البناية خلال مدة العزل البالغة 14 يوما”.

وبين ان هناك منطقتين معزولتين في العاصمة عمان، هما (حي الارمن) في منطقة الاشرفية، وجزء في حي الربوة في ماركا الجنوبية، وذلك بسبب تعدد الاصابات في كلتا المنطقتين.

ونوه شهاب الى ان رجال الامن المكلفين بتطبيق العزل، يزودون السكان في البنايات المعزولة، بأرقام هواتف (مخابز، صيدليات محلات بيع المياه والبقالات).

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