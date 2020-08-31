عزل 10 بنايات وفندق في عمان بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها



عمان – قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب انه جرى اليوم الاثنين عزل 10 بنايات وفندق منها بنايتان في حي نزال وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب ان البنايات الاخرى تقع في مناطق وادي السير وجبل النظيف وماركا الجنوبية وضاحية الامير حسن واسكان ابو نصير والجبيهة وأم نوارة والبنيات .

وأكد الشهاب انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات و حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات .- بترا