محافظ العاصمة: عزل 16 بناية بعمان بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

عمان – قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب انه جرى اليوم الثلاثاء عزل 16 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب ان البنايات تقع في مناطق ام نوارة وسحاب وضاحية الامير حسن وتلاع العلي والجبيهة وابو نصير والكمالية والقويسمة وصالحية العابد والهاشمي الشمالي وماركا الشمالية وحي عدن وجبل النصر وشفا بدران اضافة الى بنايتين في نادي السباق. وأكد الشهاب انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج اي شخص الى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات . –(بترا)