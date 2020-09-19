محافظ العاصمة: عزل 34 بناية في عمان

عمان- قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب انه جرى اليوم السبت، عزل 34 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال محافظ العاصمة إن البنايات تقع في مناطق جبل القلعة وشارع الجامعة وجبل الزهور وشارع الحزام ومرج الحمام وسحاب وشارع مكة وجبل عمان وطبربور وضاحية الحاج حسن وأم السماق وضاحية الاستقلال وضاحية الياسمين والشميساني وشفا بدران وجبل الزهور ووادي الحدادة والجندويل وحي عدن، بالإضافة إلى بنايتين في كل من ضاحية الرشيد والمقابلين وتلاع العلي وجبل الحسين والبنيات وخلدا وضاحية الاقصى والمدينة الرياضية.

وأكد الشهاب انه جرى التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين أن الإجراءات الاحترازية اللازمة اتخذت وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص للبنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات. (بترا)