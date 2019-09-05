أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

محافظ العاصمة يؤكد ضرورة التزام “المعلمين” بالقانون

منذ 32 دقيقة
جانب من اعتصام المعلمين -تصوير محمد مغايضة
جانب من اعتصام المعلمين -تصوير محمد مغايضة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أكد محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب ضرورة التزام نقابة المعلمين بالقانون.

وقال شهاب في تصريح صحفي اليوم ان محافظة العاصمة لم تمنع الوقفة الاحتجاجية لنقابة المعلمين اليوم الخميس، بل وافقت على إقامتها وحددت الساحة المقابلة لمجلس النواب مكانا لإقامتها، وليس في اي مكان آخر يمكن أن يعيق الحياة العامة وحركة السير والمواطنين او يمكنه ان يضر بمصالحهم، وأبلغت النقابة بالقرار أكثر من مرة.

وأشار شهاب إلى أنه في حال أي إخلال بالقانون سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، موضحا ان الحكومة تؤكد حق المعلمين في التعبير عن الرأي وإقامة فعالياتهم، وفق القانون.-(بترا)

مقالات ذات صلة

الحكومة: ملتزمون بالحوار دون المساس بحق الطلبة في التعليم

منذ 4 دقائق

“الوطني لحقوق الإنسان”: الرزاز مستعد للحوار مع المعلمين

منذ 36 دقيقة

“جمعية الإخوان” تؤكد ضرورة تغليب المصلحة الوطنية

منذ 39 دقيقة

تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية

منذ 42 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock