محافظ العاصمة يؤكد ضرورة التزام “المعلمين” بالقانون

عمان- أكد محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب ضرورة التزام نقابة المعلمين بالقانون.

وقال شهاب في تصريح صحفي اليوم ان محافظة العاصمة لم تمنع الوقفة الاحتجاجية لنقابة المعلمين اليوم الخميس، بل وافقت على إقامتها وحددت الساحة المقابلة لمجلس النواب مكانا لإقامتها، وليس في اي مكان آخر يمكن أن يعيق الحياة العامة وحركة السير والمواطنين او يمكنه ان يضر بمصالحهم، وأبلغت النقابة بالقرار أكثر من مرة.

وأشار شهاب إلى أنه في حال أي إخلال بالقانون سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، موضحا ان الحكومة تؤكد حق المعلمين في التعبير عن الرأي وإقامة فعالياتهم، وفق القانون.-(بترا)