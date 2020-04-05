محافظ العقبة: الروائح المنتشرة في المحافظة غير خطرة

العقبة- أكد محافظ العقبة غسان الكايد، ان انبعاث بعض الروائح في العقبة والتي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي ولم يشعر بها المواطنون في العقبة، هي روائح عادية وغازات الفسفوريك أسيد وتي 1، موضحا انها غير خطرة.

وقال الكايد في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن تلك الروائح وصلت الى المدينة، بسبب تغير اتجاه الرياح، وهي طبيعية بسبب الحركة المينائية، مشيرا الى أنها لا تشكل أي خطورة على الصحة العامة.

واضاف إنه تم توجه فريق المواد الخطرة في مديرية الدفاع المدني في العقبة، للكشف على الشركات والغازات المنبعثة كافة ، ولم تسجل القراءات أي شيء غير طبيعي.

–(بترا)