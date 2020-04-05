العقبةكورونا الرئيسيةمحافظات

محافظ العقبة: الروائح المنتشرة في المحافظة غير خطرة

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

العقبة- أكد محافظ العقبة غسان الكايد، ان انبعاث بعض الروائح في العقبة والتي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي ولم يشعر بها المواطنون في العقبة، هي روائح عادية وغازات الفسفوريك أسيد وتي 1، موضحا انها غير خطرة.
وقال الكايد في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن تلك الروائح وصلت الى المدينة، بسبب تغير اتجاه الرياح، وهي طبيعية بسبب الحركة المينائية، مشيرا الى أنها لا تشكل أي خطورة على الصحة العامة.
واضاف إنه تم توجه فريق المواد الخطرة في مديرية الدفاع المدني في العقبة، للكشف على الشركات والغازات المنبعثة كافة ، ولم تسجل القراءات أي شيء غير طبيعي.
–(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق 37 محالا تجاريا في جرش

منذ 14 دقيقة
الشفق القطبي يظهر في السماء حيث يتفاعل المجال المغناطيسي لكوكبنا مع الجسيمات المشحونة من الشمس

فيروس كورونا: كيف ترى العالم من دون أن تخرج من المنزل؟ (فيديو)

منذ 33 دقيقة

فيروس كورونا: ترامب يحذر من “أسبوع صعب” مع تخطي الإصابات حاجز 300 ألف

منذ 41 دقيقة

جامعة مؤتة وعاملون فيها يتبرعون بـ 110 آلاف دينار لوزارة الصحة

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock