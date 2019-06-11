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محافظ العقبة يتابع الخدمات اللازمة لطلبة التوجيهي

منذ 3 ساعات

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أحمد الرواشدة

العقبة– اطلع محافظ العقبة صالح النصرات يرافقه نائب المحافظ ومدير شرطة العقبة على سير المراحل النهائية والمتبعة لامتحانات الثانوية العامة 2019.

واستمع النصرات لشرح مفصل من مدير تربية العقبة جاسر الرواشدة عن التدابير المتخذة وتوفير البيئة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلبة خلال سير الامتحانات، مؤكداً على أن جميع كوادر التربية والتعليم تبذل قصار جهدها لتقديم الخدمات اللازمة لابناءنا الطلبة بيسر وسهوله.
وعرض مدير شرطة العقبة الخطة الأمنية التي تضمن عدم تعكير صفوة الامتحانات.

من جهته أكد النصرات على ضرورة تكثيف كافة الجهود لإنجاح الامتحان الوطني مع ضرورة توفير البيئة المناسبة لابنائنا الطلبة .

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