محافظ الكرك: كل شخص يخالف العزل المنزلي يعتبر مطلوبا

هشال العضايلة

الكرك- أكد محافظ الكرك الدكتور بلال النسور ، ان اي شخص مصاب ولايلتزم بالعزل المنزلي يعتبر مخالفا ومطلوبا.

واضاف النسور خلال اجتماع اليوم الاثنين للحكام الاداريين عبر الاتصال المرئي لغايات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأشخاص المحجورين منزلياً والتعليمات الصحية والوقائية المتبعة وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد اهميه متابعة جميع الاشخاص بالحجر المنزلي بمحافظة الكرك.

وأكد النسور، على ضرورة بذل الجهود اللازمة لمتابعة المحجورين منزلياً، والوصول اليهم بكافة الوسائل القانونية، وذلك نظراً لتطورات الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا.

وأوضح، انه عند الوصول الى هؤلاء الأشخاص يتم التأكد انهم ملتزمون بالعزل المنزلي، مشيراً الى أن كل من يثبت انه خارج المنزل، هو شخص مخالف ومخالط وبالتالي يعتبر مطلوباً ويجب متابعته حتى احضاره، ليتم ارساله الى المستشفى الميداني لاكمال مدة الحجر ويبقى تحت الحراسة.

وبعد انتهاء مدة العزل في المستشفى يحظر عليه مغادرة المستشفى الا بأمر من المحافظ الذي يقوم بإحالته الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

كما اكد المحافظ على ضرورة تكثيف الجولات للتأكد من مدى التزام الأشخاص والمنشآت بالاجراءات الصحية الوقائية وتحرير المخالفات بحق المخالفين

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجولات على محلات الكوفي شوب، وإغلاق المحل الذي يقوم بتقديم الارجيله وربط مالكه بكفاله عدليه بقيمة مائة ألف دينار