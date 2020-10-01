محافظ الكرك يعلن إجراءات الحظر الشامل ببلدة القصر

هشال العضايله

الكرك – اعلن محافظ الكرك بلال النسور اجراءات تطبيق قرار الحظر الشامل في بلدة القصر شمالي محافظة الكرك ضمن اجراءات مكافحة فيروس كورونا .

وبين النسور ان تطبيق القرار سيكون اعتبارا من صباح غد الجمعة الساعة السادسة صباحا ولمدة اسبوع .

ودعا النسور المواطنين ببلدة القصر إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظا على سلامتهم ولتسهيل تنفيذ الجهات المعنية لمهامها، مؤكدا أنه سيتم تشديد الرقابة على تطبيق أوامر الدفاع (8-11-16-17) واتخاذ أشد العقوبات بحق العاصين لتلك الاوامر.

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