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محافظ الكرك يعلن إجراءات الحظر الشامل ببلدة القصر

منذ ساعتين

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هشال العضايله
الكرك – اعلن محافظ الكرك بلال النسور اجراءات تطبيق قرار الحظر الشامل في بلدة القصر شمالي محافظة الكرك ضمن اجراءات مكافحة فيروس كورونا .
وبين النسور ان تطبيق القرار سيكون اعتبارا من صباح غد الجمعة الساعة السادسة صباحا ولمدة اسبوع .
ودعا النسور المواطنين ببلدة القصر إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظا على سلامتهم ولتسهيل تنفيذ الجهات المعنية لمهامها، مؤكدا أنه سيتم تشديد الرقابة على تطبيق أوامر الدفاع (8-11-16-17) واتخاذ أشد العقوبات بحق العاصين لتلك الاوامر.
Hashal.adayleh@alghad.jo

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