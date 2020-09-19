محافظ الكرك يعلن بدء الحظر الشامل غدا الأحد بالأغوار الجنوبية

هشال العضايلة

الكرك- أعلن محافظ الكرك بلال النسور بدء تنفيذ قرار الحظر الشامل في لواء الأغوار الجنوبية إعتباراً الساعة السادسة صباحاً من صباح يوم غد الأحد.

وأشار النسور إلى السماح للسلاسل الغذائية بالمرور إلى منطقة الحظر و يتم تسجيل رقم السيارة و إسم السائق قبل دخوله لتسهيل خروجه من منطقة الحظر حيث تم إعتماد مدخل غور الصافي الرئيسي الواقع قرب المركز الأمني كمدخل وحيد للسلاسل الغذائية والطبية.

ولفت النسور إلى تعطيل كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في لواء الأغوار الجنوبية إلا إذا أصدر الوزير المعني أو المدير العام تصريحاً لأي موظف لإنجاز عمل معين إلى جانب تعطيل البنوك واستدعاء عاملين بها عند الحاجة.

وأشار إلى أن يوم غدٍ الأحد هو حظر شامل كلي يمنع فيه خروج المواطنين بمركباتهم او سيراً على الأقدام؛ فيما يسمح للمواطنين بالخروج و التجول لقضاء حوائجهم خلال الأيام و الأوقات المصرح بها وذلك بدءا من ثاني أيام الحظر من الساعة 8 صباحا و حتى الساعة 2 ظهرا وفق ترتيب الأحياء الصادر عن متصرفية الأغوار.