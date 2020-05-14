محافظ المفرق: خطة رقابية لتجنب حدوث ازدحامات

المفرق- أعدت محافظة المفرق خطة رقابية، لتجنب حدوث ازدحامات في مركز المحافظة مع بدء صرف رواتب موظفي القطاع العام منتصف الأسبوع المقبل.

وقال محافظ المفرق ياسر العدوان اليوم الخميس، إنّ المحافظة وضعت خطة رقابية لضمان التزام المواطنين بسياسات التباعد الجسدي حفاظا على صحتهم في ظلّ استمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العدوان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه مع مطلع الأسبوع المقبل ستكثف الدوريات الأمنية من انتشارها أمام البنوك والأسواق التجارية، بالإضافة إلى جولات تفتيشية على الأسواق والمحالات التجارية.-(بترا)