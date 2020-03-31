محافظ المفرق يتفقد الوسط التجاري ومحلات الصرافة والبنوك

المفرق- تفقد محافظ المفرق ياسر العدوان اليوم الثلاثاء، الأسواق والوسط التجاري ومحلات الصرافة والبنوك في المحافظة، يرافقه مدير الشرطة العقيد الدكتور محمد المبيضين.

وأكد العدوان خلال جولته على ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية.

وشدد على تطبيق قانون الدفاع، وعدم السماح بالحركة للمركبات التي لا تحمل تصاريح داخل المحافظة، وعلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم الوسط التجاري والتسهيل على الجميع في المدينة، مؤكدا انه سيتم أغلاق المحلات التي تخالف التعليمات الوقائية الصحية.

من جانبه بين مدير شرطة المفرق العقيد الدكتور محمد المبيضين في تصريح صحفي، أن مرتبات المديرية ومن خلال المركز الأمني وقسم السير جاهزة على مدار الساعة لتطبيق القوانين، داعيا المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج بمركباتهم وتطبيق جميع التعليمات التي تصب في مصلحة المواطنين وصحتهم.

يشار الى ان بلدية المفرق عملت على تخطيط مسافة الآمان أمام البنوك، حفاظا على سلامة المواطنين اثناء عملية استلام الرواتب، والحد من انتشار الفيروس.-(بترا)