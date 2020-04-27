عجلونمحافظات

محافظ عجلون: لا تهاون مع مخالفي الإجراءات الوقائية والصحية

منذ ساعتين
منظر عام من مدينة عجلون-(الغد)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عجلون- أكد محافظ عجلون رئيس لجنة السلامة العامة سلمان النجادا ان اللجنة وبالتعاون مع الجهات المعنية من صحة وبلديات وصناعة وتجارة تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على الاسواق للتأكد من سلامة المواد الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل.

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الجولات الميدانية تاتي للتأكد من التزام التجار واصحاب المحال بالاسعار وعدم استغلال هذه الظروف في ظل حركة التسوق من قبل المواطنين لشراء مستلزماتهم الرمضانية، مبينا انه لن يتم التهاون مع المخالفين او غير الملتزمين بالاجراءات الوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبين انه تم عمل زيارات لمسلخ الخدمات المشتركة للتأكيد على ضرورة فحص الذبحيات وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرا إلى انه تم اتلاف بقرة مصابة بمرض اليرقان المعدي غير صالحة للاستهلاك البشري.-(بترا)

مقالات ذات صلة

إربد: لا إصابات بفيروس كورونا اليوم

منذ ساعة واحدة

ارتفاع سعر الموز البلدي والمستورد في إربد

منذ ساعة واحدة

الزرقاء: إصابة بإطلاق نار خلال مشاجرة بعوجان

منذ 15 ساعة

الرمثا: 1500 “بحار” بلا مصدر دخل ومطالب بحصولهم على إعفاءات

منذ 16 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock