محافظ عجلون: لا تهاون مع مخالفي الإجراءات الوقائية والصحية

عجلون- أكد محافظ عجلون رئيس لجنة السلامة العامة سلمان النجادا ان اللجنة وبالتعاون مع الجهات المعنية من صحة وبلديات وصناعة وتجارة تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على الاسواق للتأكد من سلامة المواد الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل.

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الجولات الميدانية تاتي للتأكد من التزام التجار واصحاب المحال بالاسعار وعدم استغلال هذه الظروف في ظل حركة التسوق من قبل المواطنين لشراء مستلزماتهم الرمضانية، مبينا انه لن يتم التهاون مع المخالفين او غير الملتزمين بالاجراءات الوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبين انه تم عمل زيارات لمسلخ الخدمات المشتركة للتأكيد على ضرورة فحص الذبحيات وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرا إلى انه تم اتلاف بقرة مصابة بمرض اليرقان المعدي غير صالحة للاستهلاك البشري.-(بترا)