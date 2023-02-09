محافظ عجلون يدعو للتعامل بجدية مع تحذيرات لجنة الطوارئ

قال محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ الدكتور قبلان الشريف، إن جميع الطرق سالكة بحذر، داعيا المواطنين للتعامل بجدية مع التحذيرات الصادرة عن اللجنة حفاظا على سلامتهم.

واكد الشريف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اهمية تعاون المواطنين مع الجهات المعنية والكوادر والمديريات، محذرا من السير على الطرقات بسرعة نظرا لحدوث الانجمادات التي قد تعرضهم لخطر الانزلاقات والحوادث.

من جهته قال مدير اشغال عجلون المهندس عبدالناصر الكلباني، ان المديرية تقوم في حالات الانجماد بنثر الملح من اجل تسهيل مرور المواطنين بأمان.-(بترا)