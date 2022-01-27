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محافظ مادبا: جميع الطرق في المحافظة سالكة

10:08 ص2022-01-27

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قال محافظ مادبا نايف الهدايات إن جميع الطرق الرئيسة والفرعية في المحافظة سالكة بعد تساقط الثلوج في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية ان الثلوج بدأت بالتساقط في مادبا عند الثالثة فجرا، وبدأت الآليات بفتح الطرق، وجميعها سالكة منذ الساعة السابعة صباحا.
وبين أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة، والمواد الغذائية متوفرة، فيما تعمل المخابز بصورة طبيعية، ولم تشهد المحافظة أية حوادث تذكر.

10:08 ص2022-01-27
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