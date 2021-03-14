محافظ مادبا: نتعامل بحزم مع المخالفين لأوامر الدفاع

أحمد الشوابكة

مأدبا – شدد محافظ مأدبا على ضرورة الالتزام بتنفيذ أمر الدفاع وتطبيقه بمنتهى الحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، محذراً المواطنين من خطورة الوضع الوبائي وأثره على صحة المواطنين وسلامتهم في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار الماضي للغد إلى أهمية إلزام كل شخص بتطبيق والتقيد بمسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، إضافة إلى الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

وأكد الماضي ضرورة التزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين لديهم، والعاملين في مجال خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات، لافتاً الى أنه سيتم ايقاع العقوبات كما نص عليها أمر الدفاع رقم ( 26 ) ،المتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين وغير الملتزمين بأوامر الدفاع من 20 إلى 100 دينار، ومن لا يلبس الكمامة بغرامة من 60 إلى 100 دينار، والمنشآت من 500 إلى 1000، دينار للمرة الاولى وإغلاقها لمدة سبعة أيام وغرامة 1000 دينار إذا تكررت المخالفة بالإضافة، إلى تغليظ العقوبات على المقاهي والمطاعم التي تقدم الاراجيل، بحبس صاحبها مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من 500 إلى 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين، وإغلاق المنشأة لمدة اسبوع وللمرة الثانية أسبوعين حيث سيتم مخالفة كل من تسول له نفسة في المخالفة اختراق الحظر.

ولفت الماضي إلى مخالفة 3242 شخصا ممن خالفوا أوامر الدفاع منذ بداية الحائحة و465 منشأة ، موعزاً إلى إلى لأجهزة الامنية بمتابعة تنفيذ جميع الدوائر الحكومية والعاملين فيها لأوامر الدفاع وتعليمات رئيس الوزراء، لافتا الى توفير رجال أمن في مختلف المنشآت التي تحتاج لهم، لمراقبة عملية دخول المواطنين وتسهيل مهامهم.