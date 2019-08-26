محافظ مادبا يتوعد “المتسكعين” على أبواب مدارس الإناث

احمد الشوابكة

مادبا – توعد محافظ مادبا الدكتور بلال النسور المتسكعين على أبواب مدارس الإناث بأخذ كافة إجراءات إدارية صارمة تصل للتوقيف مدة طويلة عند بداية الفصل الدراسي القادم .

وأكد النسور أن الشباب الذين يقفون على أبواب مدارس الإناث ينقصهم الوعي والإدراك إلى خطورة هذه الظاهرة التي تفشت بين الشباب في بعض مدارس للإناث في مدينة مادبا .

وأضاف النسور أن من يتم ضبطه سيحول إلى الحاكم الإداري وجلب والده ان كان قاصرا وسيتم توقيف والدة إذا اقتضى الأمر ذلك وتكليفه بدفع كفالة عدلية علية وسيتم توقيفه أن كان بالغا توقيفا إداريا طويلا ليكون عبرة لغيرة ممن يقوموا بالتسكع أمام مدارس الإناث والتلفظ كلمات خادشه للحياء العام.

وبين النسور أن بداية دوام المدارس سيكون هناك حملات أمنية مشددة على أبواب المدارس المستهدفة من قبل مديرية شرطة مادبا من الآمن الوقائي والبحث الجنائي والمراكز الأمنية لضبط المتسكعين أمام تلك المدارس واقتيادهم للحاكم الإداري لاتخاذ المقتضى القانوني بهذا الخصوص .

و شكا أولياء أمور طالبات في عددا من مدارس الإناث بوجود أعداد من المتسكعين أمام مدارس الإناث دون وجود رادع حقيقي لمنع هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل قلقا للأهالي أثناء توصيل بناتهم لتلك المدارس .