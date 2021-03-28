“محاكمات فيسبوك”.. “اغتيالات وإدانات” بلا قرائن أو أدلة

مجد جابر

عمان- ذلك “التطرف” بالآراء الذي يغزو منصات التواصل الاجتماعي لحظة رحيل شخصية ما “جدلية” بطرحها وتوجهاتها وكتاباتها ومعتقداتها، يظهر جليا بجلسات علنية عبر الصفحات، هدفها إصدار الأحكام القاسية، والاتهامات المباشرة التي لا تخلو من الإهانة والتجريح والدعاء، واستباحة الأعراض والتشفي بالموت، وكأن بعضهم يملك مفاتيح “الجنة والنار” والمصير المُنتظر لهذه الشخصية.

ذلك الاقصاء، لأي آراء أخرى، يخرج من خلف الشاشات، إذ يتصدر فيها أشخاص، نصبوا أنفسهم “قضاة”؛ وإطلاق الأحكام، كل على حسب رأيه وأفكاره واتجاهاته التي اختارها، في حين يتعمد بعضهم الآخر التجريح والنيل من الشخصية بكلام مسيء ومعيب لا يحترم خصوصية الراحل وحرمته، ولا حتى عائلته.

“الى جهنم وبئس المصير”، “الله لا يرحمك”.. “خلقة بشعة ما بتستاهل الا الحرق بنار جهنم”، “أنت ومن بعدها كل عائلتك تلحق بك” وأكثر من ذلك بكثير، كلها عبارات تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التعليقات المنشورة على سبيل المثال، على خبر وفاة إحدى الشخصيات الجدلية.

الاختلاف بالرأي، وغياب الاتفاق بوجهات النظر، هو أمر لا اعتراض عليه؛ فكل إنسان لديه قناعاته الخاصة به، غير أن هذا الاختلاف، كما يقول كثيرون، لا ينبغي أن يكون ذريعة لشن الهجوم بعبارات مسيئة والتسابق عليها عبر مواقع التواصل، وتكون مغلفة بكلمات الكراهية وما يتبع ذلك من إصدار الأحكام وتحديد مصير ما بعد الموت لمجرد أن تلك الشخصية تخالف رأي فئة معينة.

مع غياب الضوابط الذاتية والأخلاقية والإنسانية، تزداد هذه الظاهرة من “أبطال” مواقع التواصل، وفق مختصين اعتبروا أن التشفي بالموت وتحديد مصائر الاشخاص بين الجنة والنار وتكفيرهم هو أمر لا يجوز شرعاً ويتنافى مع الأخلاق والإنسانية، فليس ذلك من حق أحد.

ويرى أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية الدكتور منذر زيتون، أن هذا الموضوع له وجه شرعي وأخلاقي وإنساني، مبيناً أنه حتى لو كان الشخص لا يتفق مع غيره ولا مع أفكاره فلا يجوز له أن يتشفى به، وإن أراد أن يناقشه فذلك يكون بشخصه ومن دون تجريح، بالتالي فإن الشخص عندما يناقش أحدهم لا يجوز له إصدار الأحكام المطلقة عليه، فذلك غير مقبول على الإطلاق، ولا يجوز شرعا الحكم على أي أحد بمصيره، فذلك تدخل بحكم الله.

ويضيف زيتون “نحن نناقش الشخص بسلوكه وكلامه ومنطقه، ولكن الحكم النهائي بأنه من أهل النار أو الجنة غير مسموح لأي شخص البوح به فالحكم لله وحده”.

ويشير زيتون إلى أن الشخص الذي يتوفاه الله لا يجوز التحدث عنه بأي سوء على الإطلاق، وذكر الشخص الذي رحل، ينبغي أن لا يكون ذلك بشكل سلبي أبداً، مهما كانت افكاره، “فبأي حق يعطي الشخص نفسه اعطاء الأحكام، فذلك فلا يجوز لا شرعاً ولا أخلاقاً، وليس هذا ما يحث عليه الدين على الاطلاق”.

الى ذلك، يقول زيتون “لا يوجد انسان الا وله محبون أو كارهون.. وتجرؤك على غيرك سيعرضك أيضا لذلك من قبل آخرين وتعرض نفسك للموقف ذاته فليس هناك شخص معصوم عن الخطأ”، لافتا إلى أن الحديث بانصاف وعقلانية يعلم الناس احترامك والتعامل معك بطريقة لائقة.

وينوه زيتون بأن “عدم رضاك عن الشخص وكرهك له هو أمر شخصي”، لكن عليك احترام الاشخاص الذين يحبونه، والاساءة له لن تؤثر بالشخص المتوفى فهو انتقل من الحياة ولن يستفيد من هذه الاساءة بشيء، بالتالي فإن السكوت وعدم المشاركة هو الخيار الصحيح.

وفي ذلك يذهب الاختصاصي الاجتماعي الدكتور محمد جريبييع، إلى أن الشخصيات العامة هي شخصيات جدلية، وغالبا ما تكون لها قاعدة سواء من مؤيدين أو معارضين، كما أن هنالك فئة من الناس تهاجم فقط لـ “ركوب الموجة” وسعيا وراء تقليد الآخرين، من دون أن تكون على معرفة حقيقية بالشخصية التي هاجمتها على الاطلاق. ويبين جريبييع أن الشخص الذي يحمل عادة آراء معينة مختلفة عن الافكار التقليدية التي تعود عليها الآخرون، تجعله عرضة للهجوم والتجريح، كذلك الشخص الذي يحمل فكرا جديدا مخالفا لعادات الناس، يكون عرضة للإساءة، ويظهر ذلك جليا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق جريبييع، فإن أسهل ما يلجأ إليه الناس في المجتمع هو “تكفير” الأشخاص وتحديد مصيرهم ومن منهم سيدخل الجنة ومن منهم سيكون مصيره النار، وهذا للأسف يعكس مستوى وعي بعض الأفراد بالمجتمع، وثقافته وتفكيره وحتى معتقداته، مبينا أنه حينما يغادر شخص معين الحياة، لا يجوز أبدا إطلاق الأحكام عليه أو التحدث عنه بكلام مسيء وغير لائق.

تلك الظاهرة المنتشرة، يراها جريبييع، مؤذية للآخرين ولا تحترم مشاعرهم، خصوصا عندما تكون هذه الأحكام نابعة من “جهل وتقليد” وعدم معرفة حقيقية بالشخصية، فيكون الهدف الهجوم عليها فقط من أجل الهجوم، وتسجيل المواقف.

ويبقى، عالم المحاكمات العلنية والتجريح والدعاء بكلمات مؤذية ظاهرة تتفشى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجلسات، تُظهر حجم الكراهية والتقليد المقصود للآخرين في الإساءة والإهانة، ويعتقد بعضهم أنهم من خلف الشاشات بإمكانهم بث السموم، ومحاربة من لا يتقاطع معهم بالآراء والمواقف.