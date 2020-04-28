محاكمة الخليفي في سويسرا بتهم منح حقوق بث تلفزيوني

لوزان (سويسرا) – أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أن القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة “بي ان” الإعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، سيمثل أمام المحاكمة في سويسرا في أيلول/سبتمبر المقبل بتهم تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.

وسيمثل أمام المحكمة أيضا كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان، المتهمين بالفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق. – (أ ف ب)