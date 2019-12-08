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محاكمة الشخشير تحتاج أيضًا رفع الحصانة عنه من مجلس الأعيان

منذ ساعتين
الوزير السابق طاهر الشخشير
الوزير السابق طاهر الشخشير

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محمود طراونة

عمان- قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصطفى ياغي، اليوم الأحد، إنّ محاكمة الوزير الأسبق طاهر الشخشير، الذي وافق مجلس النواب اليوم الأحد، على رفع الحصانة عنه، تحتاج أيضاً إجراءً مماثلاً من مجلس الأعيان بصفته عضواً في المجلس.

وأضاف ياغي أنّ “محاكمة الشخشير تتم من خلال مخاطبة رئيس مجلس الأعيان بكتاب النيابة العامة المحال من رئيس الوزراء وبعد وصوله إلى مجلس الأعيان ينظر رئيس مجلس بإحالته إلى اللجنة القانونية ويدرس الطلب”.

وأشار إلى أنّ “اللجنة القانونية في الأعيان ستعد تقريرها ليعرض على المجلس الذي بدوره يصوت على تقرير اللجنة القانونية أما بالموافقة أو الرفض كما جرى مع النواب”.

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