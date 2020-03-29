محاكمة العداء الفرنسي بنيامين كومباوري بتهمة الاعتداء على رفيقته

باريس – كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن العداء الفرنسي بنيامين كومباوري، بطل أوروبا في الوثب الثلاثي في العام 2014، سيمثل أمام القضاء في حزيران (يونيو) المقبل بعد اتهام رفيقته له بسوء معاملتها وتعرضها للعنف الجسدي والنفسي على يديه.

ونشرت صحيفتا (لو باريسيان) و(ليكيب) أن صاحب الـ32 عاما ذهب لقسم شرطة نوجينت سور مارن عقب استدعائه مباشرة بسبب شكوى تقدمت بها رفيقته، 30 عاما وأم لطفلين، الاثنين الماضي، وظل قيد الحبس حتى مثوله أمام نيابة كريتاي الخميس الماضي.

La pareja de Benjamin Compaoré denuncia al atleta francés por violencia física y psicológicahttps://t.co/FdviaQn3eX pic.twitter.com/Tx39VQlgGm — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) March 29, 2020

ورغم الإفراج عنه، إلا أن كومباوري سيظل تحت الإشراف القضائي الذي سيمنعه من التواصل المباشر مع من كانت صديقته، وسيبقى في منزله.

ومن المنتظر أن يمثل الرياضي الفرنسي أمام محكمة كريتاي في 30 حزيران (يونيو) المقبل للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

وكانت السيدة قد أكدت في أقوالها للشرطة أنها تعرضت لعنف جسدي ونفسي ولفظي منذ 26 آب (أغسطس) الماضي وحتى 23 آذار (مارس) الجاري، عندما وقعت المشادة الأخيرة بينهما، وأوضحت أن كومباوري وجه لكمة قوية أسقطتها على السرير وتركها ملقاه على الأرض أمام طفليهما. (إفي)