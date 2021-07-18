محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الأضحى

عمان- أكد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، أن محاكم التنفيذ الشرعية، ستفتح أبوابها لاستقبال المراجعين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمعالجة الحالات الطارئة.

وقال سماحته لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن دوام محاسبي التنفيذ سيكون في المكتب المخصص لدائرة قاضي القضاة لدى ادارة التنفيذ القضائي بمديرية الأمن العام، على مدار 24 ساعة وطيلة أيام العيد. وعمم سماحته على المحاكم الشرعية، بضرورة التسهيل على المراجعين، تقديراً لظروفهم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة.

يشار إلى أن دائرة قاضي القضاة، زودت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بهواتف أصحاب الفضيلة، ورؤساء التنفيذ المناوبين خلال عطلة العيد.-(بترا)