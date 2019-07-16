إربد: محال ترفع أسعار الألبان

أحمد التميمي

إربد- ارتفعت أسعار بيع الألبان في بعض المحال التجارية في اربد بنسبة 25% عما كانت عليه في السابق، وسط اتهامات من المواطنين بغياب الرقابة على تلك المحال.

وأشار المواطن علي الطلافحة إلى أن أسعار الألبان ارتفعت لمستويات قياسية، حيث أصبح يباع “دلو” اللبن سعة 4 كيلو بدينارين و80 قرش بعد أن كان يباع قبل يومين بدينارين و30 قرش.

ودعا المواطن الجهات الرقابية إلى تكثيف الرقابة على المحال التي تبيع “الألبان”، في ظل الارتفاعات غير المبررة لمادة الحليب ومشتقاته. وأكد انه لم يطرأ أي ارتفاع على أي سلعة تتعلق بالحليب خلال الفترة الحالية، مستغربا قيام أصحاب المحال التجارية برفع الأسعار دون أي مبرر.

وأشار المواطن محمد أبو الهيجاء إلى انه قام بشراء “دلو” لبن سعة 2 كيلو من احد المحال التجارية في مدينة اربد بسعر دينار ونصف بعد أن كان يباع بسعر دينار وربع.

وأكد أبو الهيجاء أن كيلو “الشنينة” ارتفعت أيضا بمعدل 10 قروش للكيلو وباتت تباع بـ 60 قرش للكيلو بعدما كانت تباع بنصف دينار، الأمر الذي يتطلب بتكثيف الرقابة على المحال ومنع رفع الأسعار.

في حين أكد المواطن إياد نصيرات أن أسعار الألبان في المحال التجارية في منطقة كفريوبا لم يطرأ عليها أي ارتفاع لغاية الآن وهناك تنافس حاد بين أصحاب المحال التجارية على عمل عروض على هذه المادة.

بدوره، قال مصدر في مديرية صناعة وتجارة اربد إن المديرية لم تتلق أي شكوى تتعلق بقيام أصحاب المحال التجارية برفع أسعار مشتقات الحليب، مؤكدا أن مفتشي المديرية سيقومون بجولات ميدانية على المحال التجارية للتأكد من مدى التزام أصحابها بالتسعيرة.

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