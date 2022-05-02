محامون يطالبون بمحاكمة صناع “من شارع الهرم إلى”.. بسبب انتهاك حقوق الطفل

تمكن المسلسل الكويتي “من شارع الهرم إلى” الذي عرض في الموسم الرمضاني 2022 من تحقيق نجاح كبير وجماهيرية واسعة.

وبالرغم من مرور أيام على انتهاء العمل، إلا أنه عاد للتداول بعد قيام ناقد كويتي بنشر مقطع فيديو للعمل لطفل صغير وهو يغرق في بانيو الحمام قبل أن يساعده شخصيات العمل ضمن سياق الأحداث.

“من شارع الهرم إلى”.. جرأة العمل تعرضه لانتقادات شرسة

وعلق المحامي أبو طلال الحمراني على الفيديو معبرًا عن غضبه: ” أبي أعرف من هو والد هذا الطفل وكيف يقبل أن يتم استخدام ابنه في مشهد غرق مقابل المال!! مشهد مقرف ومقزز يخلوا من الإنسانية، ويجب على الجهات الأمنية لحماية الطفل أن يتم توجيه تهمة لوالد ووالدة إهمال برعاية قاصر وإساءة التربية، وعلى كل محامي ومحامية أن يتقدموا بتحريك هذه الدعوة.

وتفاعل مع المشهد عدد من الجمهور والمحامين حيث علق المحامي ناصر ظافر: ” مخالفة صريحة وجسيمة وفق قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 وعلى النيابة العامة ووزارة الداخلية تحريك الشكوى الجزائية ضد والد الطفل ومخرج ومنتج العمل لتعريضهم حياة الطفل للخطر اذا ثبت ان تصوير العمل تم في الكويت وإلا تقدمت بنفسي بالبلاغ ضدهم. (صحيفة البوابة)