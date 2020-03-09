محامو نتنياهو يطالبون بتأجيل محاكمته

رام الله- طلب محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، من مكتب المدعي العام تأجيل بدء محاكمة موكلهم بتهم الفساد المقررة الاسبوع المقبل لـ45 يومًا .

وأفاد محامو نتنياهو صباح اليوم الاثنين في بيان صدر عنهم، انهم رفعوا تأجيلًا لمدة 45 يومًا لجلسة الاستماع،التي تمثل افتتاح محاكمته، ومن المقرر عقدها 17 آذار الحالي.

وتم تقديم الطلب في البداية إلى مكتب المدعي العام أمس وذلك بادعاء وجود خلاف حول طريقة تحويل مواد التحقيق الكاملة في الملفات الثلاثة.

ويحاكم نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في الملفات 1000 و 2000 و 4000.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محامي نتنياهو، انهم لم يحصلوا حتى الآن على مواد التحقيق، بينما تلقوا مواد التحقيق الأساسية قبيل عقد جلسة الاستجواب ضد نتنياهو، وقبل الإعلان عن تقديم لوائح الاتهام ضده.

وجهّزت النيابة مواد التحقيق الكاملة ليأخذها محامو نتنياهو، إلا أن الأخيرين امتنعوا عن أخذها وطالبوا النيابة العامة بتصويرها لهم.

وكتب محامي نتنياهو عميت حداد، في طلبه الذي وجهه إلى المحكمة المركزية، “أنه لم يتسلم موقف النيابة العامة بعد، ولذلك تم تقديم طلب التأجيل من دونها”،موضحا ان النيابة أبلغته بالأمس فقط أن مواد التحقيق بانتظار أن يتسلمها، وأنه توجد مواد رقمية وأخرى ليست جاهزة للاطلاع عليها.-(بترا)