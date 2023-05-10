محامية زوجة حسن شاكوش تهدده بتسجيلات صوتية- (فيديو)

ما تزال قضية انفصال مغنّي المهرجانات حسن شاكوش عن زوجته ريم طارق تتصدّر التريند وسط تصريحات واتهامات متبادَلة بين الطرفين.

وفي هذا السياق، دافعت المحامية هايدي الفضالي عن موكّلتها ريم وحكت ما حدث معها، وكشفت الأضرار التي وقعت عليها، خاصة بعد التشهير بها والحديث عن مرضها، مؤكدةً أنها تمتلك تسجيلات صوتية تم إرسالها إلى أسرة موكلتها وفيها تهديدات.

وقالت الفضالي في مداخلة مع برنامج “صالة التحرير”: “أنا وكيلتها الوحيدة ووكيلة والدها، والعائلة كلها تضررت وتم سبّهم علناً والتشهير بهم، وتم عمل محاضر في مباحث الإنترنت بالسبّ والقذف”.

أضافت: “موكلتي لا تريد الإفصاح عن أمور معينة والمشكلة الأساسية، حرصاً على حسن شاكوش، لكن تم تلفيق تهمة سرقة لها، وهذا يُعدّ تشهيراً بها”، مؤكدة أن موكلتها طلبت الطلاق من شاكوش لكنه رفض.

وتابعت: “المشكلة ليست مادية فقط، فوالد ريم يموت حرفياً بسبب التشهير بابنته والخوض في الأعراض، والزعم بأنها أخفت زواجها السابق”.



وعن إيصال الأمانة الذي اتُّهتمت ريم بسرقته، قالت محاميتها: “شاكوش محبّش يدفع رسوم للمأذون، فتمت كتابة المؤخر من طريق إيصال أمانة ثم تبديده، وهذا خيانة أمانة”.-(وكالات)