محامية عن هبة اللبدي: إما الاستمرار بالإضراب أو العودة لعمّان

غادة الشيخ

عمّان- نقلت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامية حنان الخطيب على لسان الأسيرة الأردنية في سجون الاحتلال هبد اللبدي والتي مضى على اضرابها عن الطعام 22 يوما، أن اللبدي ما تزال مصرة على الاستمرار في معركة الأمعاء الخاوية وأن خيار السجن غير وارد عندها، وأنها فقط تصرّ فقط بالعودة إلى منزل عائلتها في عمان.

وأفادت الخطيب في اتصال مع “الغد” عقب زيارتها للبدي قبل قليل أن معنويات هبة مترفعة جدا ووصفت صمودها بالصمود الذي لا يقوى عليه رجال، مشيرة في الوقت ذاته الى أن حالتها الصحية حرجة خصوصا وأنها ترفض تناول المدعمات الغذائية والفيتامينات.

ووصفت سرعة نبضات القلب التي تعاني منها اللبدي وكما جاء على لسانها: “حاسة اني بركض في سباق ماراثون” فضلا عن معاناتها من أوجاع في عضلة القلب وضيق في التنفس، اضافة الى انها تعاني من قلة النوم نظرا انها تتعرض للتفتيش كل ربع ساعة الأمر الذي يصعب عليها النوم المتواصل.

وأضافت المحامية الخطيب أن اللبدي موجود في عزل كامل في حبسها الانفرادي ومنفصلة تماما عن العالم الخارجي ومحرومة أيضا من التلفاز، مشيرة الى أن الاخبار التي تحصل عليها هي عن طريق زيارات القنصل الأردني المستمرة لها وزيارات المحامين لها.

وثمنت اللبدي زيارات القنصل الأردني المستمرة لها كما ثمنت بحسب ما قالته للمحامية الخطيب حركة التضامن الشعبي الأردني لها الامر الذي يرفع من معنوياتها وقالت: “خيار نقلي الى السجن غير وارد، اما العودة الى منزل عائلتي في الأردن او الاستشهاد”.

ووصفت الخطيب الأسيرة اللبدي أنها “أقوى أسيرة قابلتها طوال حياتها”، مبينة أن صمودها وتعنتها من الصعب وصفهما.

الى ذلك أعلن الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي والمعتقل ادارايا اضافة الى انه مصاب بمرض السرطان عن عزمه خوض اضراب مفتوح عن الطعام في حال لم يخرج قرار جلسة الاستئناف التي ستكون في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بالافراج عنه وعودته الى الأردن.

جاء ذلك بناء على اتصال أجراه مرعي مع أهله يوم الجمعة الماضي بحسب ما أفاد به شقيقه احمد مرعي في اتصال مع “الغد”، الذي كشف ان أخيه بانتظار جلسة الاستئناف حتى يحدد مصيره، لافتا الى أنه حتى اليوم لم يخضع الى تحقيق وانه حتى اللحظة لا يعرف سبب اعتقاله والحكم باعتقاله اداريا.

وأفاد أنه زار وزارة الخارجية يوم أمس وكرر الناطق الاعلامي باسمها السفير سفيان القضاة تطميناته ووعوده بالافراج القريب عن أخيه.

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