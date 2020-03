محامي رونالدينيو يؤكد أن موكله لم يكن على علم بجواز السفر المزور

اسونسيون – أعلن محامي نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو، أن موكله لم يكن على علم بأن جواز السفر الذي كان يحمله مزور، مطالبا سلطات الباراغواي بإطلاق سراحه.

وأمضى رونالدينيو، أفضل لاعب في العالم مرتين، وشقيقه روبرتو دي اسيس موريرا المحتجز معه، ليلتهما الثالثة خلف القضبان في العاصمة “أسونسيون”، بعد توقيفهما بسبب استخدام وثائق سفر مزورة لدخول البلاد.

وأكد محاميهما سيرجيو كيروش أنه سيطلب إطلاق سراح موكليه والسماح لهما بالعودة الى بلادهما عندما يمثلان أمام القاضي اليوم، حيث قال: “رونالدينيو لم يرتكب جريمة لأنه لم يكن يعلم أن جواز السفر الذي أعطي له مزيف”.

وأضاف: “إن ممثلي النيابة العامة وافقوا على أن اللاعب تصرف بحسن نية وأن قرار القاضي بأمر توقيفه ليس له ما يبرره”، حيث أوقف رونالدينيو وشقيقه روبرتو الجمعة وأطلق سراحهما بعد تحقيقات اولية استمرت على مدى 7 ساعات، وخرج النجم البرازيلي بعدها من دون الإدلاء بأي تصريح امام عدد كبير من الصحفيين.

Ronaldinho and his brother appeared in court on Saturday over allegations the pair used fake passports to enter Paraguay handcuffed where the judge declined their request to remain under house arrest, instead ordered to remain in Paraguayan jail.

A Thread…

State House #OleOut pic.twitter.com/E39w6GOVI2

— dimbacrazy (@dimbacrazy) March 9, 2020