محامي غريزمان يفتح النار على أتلتيكو مدريد

أعرب محامي النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، سيفان كاريان، عن استيائه من رد فعل نادي أتلتيكو مدريد عقب إعلان انضمام موكله إلى برشلونة الإسباني، معتبراً أن النادي المدريدي يتصرف بسوء نية.

وأشار كاريان في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: “قطعاً أنطوان محبط للغاية من تصرف إدارة أتلتيكو مدريد، التي أظهرت سوء نية واضح في هذه القضية، وخرجت بتصريحات علنية مضادة تماماً لما قيل في الجلسات الخاصة”.

وأعلن البرسا الجمعة عن ضم غريزمان رسمياً لخمسة مواسم، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه السابق (120 مليون يورو)، وهي القيمة التي اعتبرتها إدارة النادي المدريدي غير كافية، مؤكدة أن الاتفاق بين النادي الكاتالوني واللاعب تم قبل تخفيض قيمة الشرط الجزائي من 200 مليون إلى 120 مليون أول يوليو (تموز) الجاري.

وقال المحامي: “فليتخذوا إجراءاتهم، ونحن أيضاً سنرد بالمثل وقت الضرورة.. الأهم حالياً هو الفصل الجديد في مسيرته، والاحتفال هذا الأسبوع عندما يكتشف بيته الجديد”.

ومن المقرر أن يخضع النجم الفرنسي صباح الأحد للكشف الطبي الروتيني، قبل بداية كل موسم رفقة باقي زملائه، باستثناء العناصر الدولية التي شاركت في بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وسيوقع بطل العالم مع “الديوك” على عقود انتقاله لـ”البلوغرانا” ظهر نفس اليوم، قبل أن يلتقط الصور التذكارية بقميص الفريق الكاتالوني، يعقبه المؤتمر الصحافي لتقديمه أمام وسائل الإعلام.-(إفي)